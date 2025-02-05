В Рузском округе состоится мультпоказ «Двенадцать месяцев»

Дом культуры «Юбилейный» в п. Тучково приглашает всех желающих на показ мультфильма «Двенадцать месяцев» 7 февраля в 16:00, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Советская картина, созданная в 1956 году, режиссерами Иваном Ивановым-Вано и Михаилом Ботовым, сценарий написали Самуил Маршак и Николай Эрдман.

По сюжету избалованная принцесса захотела зимой увидеть подснежники и пообещала за цветы корзину золота. Жадная мачеха отправила падчерицу в лес, где она встретила 12 братьев-месяцев. Героев озвучили известные артисты: Георгий Вицин, Эраст Гарин — учителя принцессы, голосом Людмилы Касаткиной говорила падчерица. Старый добрый мультфильм обязательно понравится юному поколению.

Адрес: поселок Тучково, улица Восточная, дом 6/1.

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