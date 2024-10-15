сегодня в 19:50

В Рузском округе состоится мастер-класс по плетению фенечек 19 октября

В Дороховском доме культуры Рузского городского округа пройдет мастер-класс по плетению фенечек 19 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Погрузитесь в мир плетения красивых браслетов-фенечек в атмосфере уюта и спокойствия. На нашем мастер-классе вы научитесь различным техникам плетения под руководством опытного мастера», — рассказали организаторы.

В течение 2 часов участники:

освоят базовые и оригинальные техники плетения фенечек;

создадут свои уникальные авторские украшения;

отдохнут от повседневности и насладятся творческим процессом.

Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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