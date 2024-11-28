В Рузском округе прошел мастер-класс «Рисуем в стиле гиперреализма»

В Рузском округе в детской библиотеке состоялся мастер-класс «Рисуем в стиле гиперреализма». Это современная концепция в живописи, которой характерна максимально реалистичная достоверность художественных образов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники ощутили на себе все прелести данной техники, ее нюансы и специфику, они впервые рисовали масляными красками. В дополнение к этому студентка колледжа искусств Азиза Эргашова расписывала окна библиотеки Новогодним узором, теперь ожидание зимних праздников пролетит быстрее и веселее.

Следующий мастер-класс не за горами: Новогодняя композиция жидким маслом. Заявки на него присылайте в личные сообщения «Вконтакте» Дороховской детской библиотеки.

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

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