В Рузском округе прошел мастер-класс «Осенние фантазии»

В творческом объединении «Волшебная мастерская» Старониколаевской сельской библиотеки Рузского городского округа прошел мастер-класс «Осенние фантазии». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Осень — горячая пора не только для огородников и садоводов, но и для рукодельников. Благодаря ее щедрым дарам, можно воплотить в жизнь разные интересные идеи. Например, сделать красивый букет.

Для творчества использовали все, что находится под ногами: листья, шишки, веточки, ягодки. Участники смогли проявить выдумку и фантазию, использовать богатую палитру осенних оттенков, а также приобрели умение работать с разными художественными и природными материалами.

Во время мастер-класса ребята также приняли участие в викторине на осеннюю тему — вспоминали сказки и стихи про это время года.

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