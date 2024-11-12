В Рузском округе пройдет спектакль «Тайный сад Тони Редискиной» 17 ноября

Спектакль будет интересен зрителям всех возрастов. Он сочетает в себе элементы сказки, приключений и волшебства, что позволит каждому зрителю окунуться в мир фантазии и насладиться прекрасной игрой актеров.

Мероприятие состоится 17 ноября в 14:00 в Дороховском Доме культуры по адресу: поселок Дорохово, улица Стеклозаводская, дом 19/1. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.