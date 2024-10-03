В Рузском округе пройдет общеобластное мероприятие, посвященное Дню урожая

В Рузском городском округе 5 октября в парке культуры и отдыха «Городок» состоится общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!», посвященное Дню урожая. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для жителей и гостей Рузы сотрудники парка подготовили насыщенную программу.

В 12:00 пройдет фотосессия «Самый сочный», мастер-класс по мыловарению и детская анимационная программа. Также в это время посетителей ждут выступление молодежного духового оркестра и открытие тематической фотозоны «Самоварная история». В 13:00 состоится химическое шоу. В 14:00 начнется концертная программа «Симфония осени». В 15:00 всех желающих приглашают на мастер-класс «Осенний декупаж». В 15:30 завершится мероприятие мастер-классом по флористическим композициям.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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