В Рузском округе пройдет мастер-класс по выжиганию из дерева 14 ноября

В Тучковском центре культуры и искусств Рузского городского округа 14 ноября состоится мастер-класс «Котята» от руководителя мастерской «Ажурная сказка» Александра Зайцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выжигаем милых пушистиков своими руками», — рассказали в Тучковской ЦКиИ.

Мастер-класс «Выжигание по дереву» полезен для развития творческих способностей, художественного мышления и мелкой моторики рук. Участники освоят технику выжигания, научатся соблюдать правила безопасности и видеть красоту в окружающем мире.

Время проведения мероприятия: 18:00. Продолжительность — 1 час.

Приобрести билет можно по ссылке. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение: 6+.

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