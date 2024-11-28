В Рузе пройдет арт-вечеринка 1 декабря

сегодня в 19:01

Центр культуры и искусств «Руза» одноименного городского округа приглашает на арт-вечеринку, которая состоится 1 декабря в 16:00, сообщает прес-служба администрации горокруга.

На мастер-классе участники самостоятельно нарисуют картину, пообщаются с единомышленниками, смогут украсить интерьер своего дома оригинальным творчеством. Не нужно быть профессиональным художником, чтобы насладиться процессом и получить удовольствие от результата.

С собой обязательно нужно принести свои материалы. Количество мест ограничено.

Адрес: город Руза, Волоколамское шоссе, дом 2. Запись по телефону: 8 (965) 319-76-18. Цена билета: 500 рублей. Возрастное ограничение: 18+.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.