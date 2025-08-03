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В России учредили профессиональный праздник День артиста

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал указание учредить новый профессиональный праздник, День артиста, и закрепить его в календаре. Он будет чествоваться в стране 17 января, сообщается на сайте правительства РФ .

В этот день родился первый народный артист Советского Союза, один из учредителей Московского художественного театра Константина Станиславского.

Согласно документу, Минкульт должен в течение полугода выпустить ведомственный нормативный акт, который закрепит такое решение. 17 января с праздником будут поздравлять артистов цирка, театра, кино, артистов и эстрадных исполнителей.

Распоряжение было составлено еще 28 июля. Однако о нем стало известно только 3 августа.