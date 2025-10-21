В России предложили ввести миллионные штрафы за мат на концертах

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов предложил ввести для российских артистов штрафы в несколько миллионов рублей за использование нецензурной лексики на концертах и в общественных местах, сообщает NEWS.ru .

Солдатов выступил с инициативой ужесточить ответственность для артистов, использующих нецензурную лексику на концертах и в общественных местах. Он отметил, что штрафы должны быть значительными — до нескольких миллионов рублей, учитывая высокие гонорары исполнителей.

Солдатов подчеркнул, что нецензурная брань все чаще звучит со сцены как от молодых артистов, так и от известных исполнителей, которые являются примером для молодежи. По его словам, подобные действия подрывают моральные нормы и культуру, а также способствуют распространению мата среди подрастающего поколения.

В качестве примера Солдатов привел концерт певца Григория Лепса во Владивостоке, на который пришли родители с детьми. Общественник считает, что подобное поведение артистов негативно влияет на молодежь.

Ранее основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что в России могут начать запрещать песни с нецензурной лексикой. По его мнению, решение о судьбе таких произведений должно приниматься на уровне Госдумы.

