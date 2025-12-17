В России предложили штрафовать за дискредитацию традиционных ценностей в кино

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает введение штрафов за дискредитацию традиционных ценностей в кино. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, сообщает ТАСС .

Авторы проекта предложили ввести административную ответственность за нарушение запрета на распространение фильмов, в которых содержатся материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Нарушителей, которые не исполняют требования Роскомнадзора, планируется штрафовать.

Так, предусматриваются санкции до 20 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, до 1 млн рублей — для юридических лиц. При повторном нарушении сумма увеличится.

Составление протоколов об административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, в случае неудаления контента — к Роскомнадзору. Дела будут рассматриваться районными судами.

Ранее депутаты предложили ввести законодательный запрет на осуждение и дискредитацию материнства в социальных сетях. По их мнению, некоторые комментарии не просто обесценивают вклад матерей, но и создают психологическую нагрузку на девушек, планирующих рождение детей.

