В России подскочили продажи товаров, связанных с Гарри Поттером
Фото - © кадр из сериала "Гарри Поттер и философский камень"
В России отмечается повышенный интерес к продукции, связанной с франшизой о Гарри Поттере. Всплеск продаж произошел на фоне публикации тизера предстоящего сериала от HBO, сообщает «Осторожно, новости».
Как сообщили эксперты сервиса CDEK.Shopping, на текущей неделе зафиксирован рост покупок конструкторов Lego тематики Harry Potter примерно в 1,5 раза. Помимо этого, в два раза увеличился спрос на сабо марки Crocs, выполненные в стилистике этой вселенной.
Специалисты отметили, что наибольшей популярностью среди подобной обуви пользовался вариант, посвященный факультету Слизерин.
На треть возросло количество заказов на лицензионную атрибутику Harry Potter. Также в 2,5 раза увеличилась частота поисковых запросов, касающихся «Гарри Поттера», в сравнении с показателями предыдущей недели.
Премьера первого сезона проекта от HBO и Warner Bros. запланирована на конец 2026 года. Ранее в Сети появился первый кадр из предстоящей премьеры.
