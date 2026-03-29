В России подскочили продажи товаров, связанных с Гарри Поттером

В России отмечается повышенный интерес к продукции, связанной с франшизой о Гарри Поттере. Всплеск продаж произошел на фоне публикации тизера предстоящего сериала от HBO, сообщает «Осторожно, новости» .

Как сообщили эксперты сервиса CDEK.Shopping, на текущей неделе зафиксирован рост покупок конструкторов Lego тематики Harry Potter примерно в 1,5 раза. Помимо этого, в два раза увеличился спрос на сабо марки Crocs, выполненные в стилистике этой вселенной.

Специалисты отметили, что наибольшей популярностью среди подобной обуви пользовался вариант, посвященный факультету Слизерин.

На треть возросло количество заказов на лицензионную атрибутику Harry Potter. Также в 2,5 раза увеличилась частота поисковых запросов, касающихся «Гарри Поттера», в сравнении с показателями предыдущей недели.

Премьера первого сезона проекта от HBO и Warner Bros. запланирована на конец 2026 года. Ранее в Сети появился первый кадр из предстоящей премьеры.

