HBO показала первый кадр из нового «Гарри Поттера»

В Сети появился первый кадр из телевизионного проекта о юном волшебнике Гарри Поттере. Кинокомпания HBO разместила его в своем официальном аккаунте в одной из соцсетей.

На фото запечатлен со спины актер, напоминающий Гарри Поттера, в плаще для квиддича и с метлой в руках. Сцена снята в заснеженной локации. Публикацию сопровождает лаконичная подпись: «Завтра».

Показ первой части сериала намечен на начало 2027 года.

Производством телеадаптации «Гарри Поттера» занимается Warner Bros., а HBO выступает как ее дочерняя студия. Основой сценария послужат все семь романов Джоан Роулинг: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Гарри Поттер и Дары Смерти». Сама писательница выступит исполнительным продюсером. Проект рассчитан на семь сезонов, каждый из которых охватит события одной книги.

Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Подбор актеров получил личное одобрение Роулинг.

Ранее сообщалось, что актер Киллиан Мерфи может сыграть Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере.

