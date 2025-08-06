В России хотят запретить популярные шоу «Мужское / Женское» и «Пусть говорят»

Телепрограммы «Мужское / Женское» и «Пусть говорят», по мнению руководителя cовета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрея Коченова, формируют у российского населения нездоровые модели семейных отношений. Именно поэтому Коченов предлагает запретить подобные программы, которые подрывают ценности брака как института, сообщает «Абзац» .

По мнению Коченова, качество таких передач крайне низкое и непонятно, на какую целевую аудиторию они рассчитаны. Он также выразил недоумение относительно того, кому может быть интересно наблюдать за личными проблемами людей, которые не могут служить положительным примером для общества.

Эксперт считает необходимым изучить психологические причины популярности определенных телепередач. По его мнению, заявления телеканалов о высоких рейтингах могут быть неискренними, поскольку контент часто ориентирован на примитивные ценности. Он убежден, что качественный контент с духовно-нравственным содержанием мог бы привлечь еще большую аудиторию.

«Если мы не скорректируем образы, которые будем транслировать в кино, театрах, на ТВ, то вряд ли создадим образ нормального материнства, отцовства и всей семьи. Почему сейчас христианин легко ориентируется в жизни? Потому что у него есть образ Христа. Это, конечно, недосягаемый образ для человека, но люди становятся намного лучше, стремясь к идеалам. Сегодня блуд или сожительство приписывается как норма. Бесконечная смена партнеров даже не осуждается по большому счету. Это типичная модель поведения, пришедшая к нам из Америки и Европы», — считает Коченов.

Он отметил, что в России немало отцов-одиночек, которые, несмотря на личные трагедии, самоотверженно воспитывают детей. Освещение таких историй, по мнению эксперта, способствовало бы оздоровлению информационного пространства.