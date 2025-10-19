В Роспатенте пояснили отказ SHAMAN в регистрации прав на «Я русский»

сегодня в 09:40

Роспатент не оформил SHAMAN права на «Я русский» из-за популярности фразы

Глава Роспатента Юрий Зубов озвучил причину отказа заслуженному артисту России Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации товарного знака «Я русский». Такое решение принято, поскольку фраза считается общеупотребимой. Об этом пишет РИА Новости .

Выражение «Я русский» не запатентовали, поскольку оно не соответствует требованиям госрегистрации. У товарного знака должны быть различительные свойства, рассказал Зубов.

«Я русский» же — общеупотребимое выражение, которое имеет общеизвестное значение. Следовательно, его не получится запатентовать.

SHAMAN отправил в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в октябре 2024 года. Под таким наименованием артист хотел продавать алкогольные напитки. Во второй заявке были парфюмерия и косметика.

В августе 2025 года патентное ведомство отказало Дронову в регистрации товарного знака.

