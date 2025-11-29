В Роскомнадзоре считают, что Roblox мешает духовно-нравственному развитию детей

Популярная среди детей игровая платформа Roblox не блокирует деструктивный контент. Также на ней создаются условия для совершения противоправных действий в отношении подростков. Об этом заявили в Роскомнадзоре, сообщает «Интерфакс» .

В ведомстве считают, что внутренняя модерация не может обеспечить стопроцентную безопасность появляющегося на платформе контента. В результате в игровом пространстве встречается множество неподобающих материалов.

В РКН отметили, что это может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей. Кроме того, на платформе создаются предпосылки для противоправных действий.

В ведомстве добавили, что несколько раз направляли в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

Ранее стало известно, что 13-летняя школьница, которую подозревают в жестоком убийстве матери, могла спланировать преступление в Roblox. Она создала свой аватар и подожгла квартиру, что в будущем сделала в реальности.

