В РОСИЗО 7 февраля откроется выставка, посвященная русскому лаковому искусству

7 февраля в выставочных залах РОСИЗО в рамках проекта, посвященного различным видам художественных промыслов, открывается выставка «Формы и образы. Лаки». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представят как предметы быта: шкатулки, ларцы, пудреницы, подносы, так и иконы, эскизы иллюстраций, костюмов, театральных декораций. На примере экспонатов можно проследить эволюцию искусства художников-миниатюристов и увидеть особенности художественных техник различных российских центров миниатюрной лаковой живописи: Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя, Жостово. Сюжетные линии также отличаются в зависимости от места производства. Так, важным мотивом жостовской росписи стали цветочные букеты и плоды, у мастеров Федоскино преобладают фольклорные мотивы, русская тройка, снежная зима, сценки из народного быта, основой для сюжетов изделий Палеха стала любовно-лирическая линия: свидания, танцы, музыканты, свадебный поезд.

В мультимедийной части экспозиции, подготовленной в сотрудничестве с действующими предприятиями народных художественных промыслов, будет показан технологический процесс изготовления произведений народного искусства.

Выставка продлится до 30 марта.

По предварительной записи возможна организация мастер-классов и экскурсий.

Подробности и билеты можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.