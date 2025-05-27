В РФ развивают арт-кластер «Таврида» для реализации возможностей творческой молодежи

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Мероприятия арт-кластера реализуются с 2015 года, с 2025 года включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Участие в проектах арт-кластера бесплатное, отбор участников проводится на конкурсной основе.

В 2025 году Летние школы Академии творческих индустрий «Меганом» пройдут с июня по сентябрь. Каждая школа включает в себя несколько творческих направлений. Целевая аудитория — творческая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» реализуется с 2019 года и является самым масштабным культурно-просветительским событием России, посвященным молодому искусству.

В 2025 году фестиваль пройдет с 1 по 3 августа в Крыму на территории арт- кластера.

Кинофестиваль «МОСТ» — событие, где представляют свои работы как молодые деятели киноискусства, так и мэтры современного российского кино.

В 2025 году кинофестиваль пройдет с 23 по 25 мая в Крыму в контент-студии «Юг.Кино».