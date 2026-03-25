В Реутове провели концерт ко Дню работника культуры

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 15:34

Праздничный концерт ко Дню работника культуры прошел 24 марта в Центре культуры и искусств в Реутове. Гостей приветствовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и глава города Алексей Ковязин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом концерта гости посетили выставку рисунков воспитанников Детской художественной школы, посвященную Году единства народов России, а также экспозицию глиняных работ «Вальс цветов».

С наступающим профессиональным праздником жителей поздравили депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и глава Реутова Алексей Ковязин. В преддверии Дня работника культуры сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

«Хочу поздравить с наступающим праздником юных артистов и их педагогов. Именно вы сохраняете и преумножаете культурные традиции нашего города. Мы гордимся вашими успехами и достижениями, вашим бесконечным талантом», — прокомментировал глава Реутова Алексей Ковязин.

В Реутове работают девять учреждений культуры. Около 1,5 тысячи воспитанников ежегодно становятся призерами и победителями фестивалей регионального, федерального и международного уровней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.