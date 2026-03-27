В Реутове открыли весеннюю выставку «Пробуждение»

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 16:34

Выставка «Пробуждение» открылась 26 марта в музейно-выставочном центре Реутова. В экспозиции представлены работы художников творческого объединения «Арт-содружество» и выпускников кафедры художественного стекла МГХПУ им. Строганова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зале собрано более десятка произведений, выполненных в техниках живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Авторы через художественные образы раскрывают тему пробуждения природы и весеннего обновления.

Кураторы выставки Ирина Акимова и Анастасия Малышева провели экскурсию для гостей и ответили на вопросы посетителей. Они отметили, что экспозиция демонстрирует преемственность художественных традиций: рядом с работами опытных мастеров представлены произведения их учеников.

«Живопись помогает выразить разные чувства и эмоции. В любом деле очень важно пропустить через себя идею и зажечься ей. Сегодняшняя выставка — это прекрасная возможность увидеть весеннюю природу с другой, невиданной ранее стороны», — прокомментировала Анастасия Малышева.

Посетить выставку «Пробуждение» (6+) можно до 11 апреля. Музейно-выставочный центр приглашает всех желающих познакомиться с творчеством участников проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.