В Реутове наградили лучших танцоров центра «PRO-движение»

В реутовском Центре культуры и искусств впервые наградили лучших артистов танцевального центра «PRO-движение», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В самой главной номинации «Танцор года» победила участница старшего состава «PRO-движение» Диана Вавилина. Звания «Артист года» удостоился Владислав Савельев, «Открытием года» признан Елисей Кокарев, победителем в категории «Юный хореограф» стала Василиса Божко.

Награда «Постановка года» досталась номеру «Разрывая танцпол». Также награды получили и те воспитанники, которые пришли в коллектив совсем недавно, в сентябре 2024 года. В короткие сроки юные танцоры смогли достичь значительных результатов. Они были признаны «Новобранцами года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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