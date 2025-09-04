В Реутове 6 сентября пройдет гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках»

6 сентября в рамках празднования Дня города и 85-летнего юбилея Реутова состоится масштабный гала-концерт регионального фестиваля уличного и современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздничное мероприятие пройдет в Центральном парке и станет одним из самых ярких событий городского торжества. Для гостей Дня города подготовлена насыщенная программа мероприятий, танцевальный фестиваль станет ключевым событием торжества.

Участников и зрителей ждет не только конкурсная часть, но и выступления признанных профессионалов уличной и современной хореографии. Реутов на фестивале представят победители муниципального этапа — центр танцевальной культуры «Pro-движение» и солистка Кристина Рыжова (школа танцев L. DANCE).

64 финалиста из разных регионов России и Подмосковья, прошедшие строгий отбор, выйдут на сцену в борьбе за главный приз фестиваля — возможность попасть в команду художественного руководителя проекта, заслуженного артиста России Егора Дружинина.

Помимо него в составе жюри — ведущие хореографы страны: Александр Могилев, Катя Решетникова и Владимир Варнава. В гала-концерте также примут участие приглашенные команды и сольные исполнители: «КЕД», Obc Crew, Red haze, Whip head, Essentia, Артем Сидоров, Вахо, Лука, Аслан и Алена Кумбарули.

Хедлайнером вечернего музыкального блока станет артистка Mona. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.