В регионе подвели итоги проекта «Лето в Подмосковье»

В министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги региональной программы «Лето в Подмосковье» сезона 2024 г. Для комфортного отдыха жителей и гостей в регионе работают 194 парка культуры и отдыха и более 200 мест отдыха у воды, порядка 90 мест для рыбалки, сообщает пресс-служба ведомства.

Любителям активного отдыха доступны 19 объектов экстремального туризма, 8 аэроклубов и 22 яхт-клуба. В сегменте экотуризма работают 50 фермерских хозяйств, где можно не только отдохнуть, но и познакомиться с такими животными как хаски, альпаки, ламы, верблюды и другие.

По сравнению с прошлым годом туристический поток в Подмосковье вырос на 7% и составил 8,8 млн человек. Для гостей открыты более 1 000 отелей и 89 глэмпингов на более чем 900 модулей (домов, юрт, палаток, шатров). Среди наиболее популярных «Вилли Улей» в г. о. Ступино, «Яхонты отель» в Богородском г. о., парк-отель «Лесной» в г. о. Солнечногорск и другие.

По количеству глэмпингов и кемпингов (модульных некапитальных средств размещения) Московская область вышла на первое место в России. Следом идут Краснодарский край и Ленинградская область. Всего в Московской области открыто более 1300 классифицированных средств размещений, 177 из которых имеют категорию 4 и 5 звезд.

Каждый год в Подмосковье проходят разнообразные фестивали, многие из которых уже стали узнаваемыми не только у нас в стране, но и за рубежом. Летом этого года состоялись 13 крупных региональных мероприятий, которые в общей сложности посетило свыше 350 тысяч жителей и гостей региона.

Среди традиционных мероприятий театральный фестиваль «Мелиховская весна», который в этом году прошел уже в 24-й раз; литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект «Поэт»; самый крупный фестиваль классической музыки и искусств в России, ставший визитной карточкой Подмосковья, — фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского в Клину; музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»; музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, гастрономический «Сырный фестиваль» на территории сыроварни Олега Сироты в Истре.

Также этим летом состоялись новые фестивали, связанные с Культурными кодами региона. Это театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске, который был посвящен творчеству режиссера, педагога, народного артиста Российской Федерации Петра Фоменко. В Ногинском драматическом театре начался творческий путь Петра Наумовича, где в 1961 году состоялась премьера его дипломного спектакля «Проводы белых ночей» по пьесе Веры Пановой. В рамках фестиваля творческие встречи, выступления и мастер-классы провели известные деятели театра и кино: актриса Юлия Пересильд, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина и другие.

Также среди новых мероприятий Международный фестиваль искусств «Достоевский. Путешествие в Зарайск» под руководством народного артиста России Евгения Миронова. На площадках города, а также в музее-усадьбе Даровое, где юный Достоевский проводил лето, состоялись более 50 фестивальных событий. Это театральные и музыкальные представления, книжная ярмарка, спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского в постановке Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством дирижера народного артиста СССР Юрия Башмета. За два дня, 20 и 21 июля, фестиваль собрал более 25 тысяч посетителей.

Кроме того, впервые в Подмосковье состоялись фестиваль мотокультуры «Мотофристайл» под руководством самого титулованного райдера России Алексея Колесникова; Биеннале визуальных искусств в Серпуховском историко-художественном музее; семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности; музыкальный фестиваль «Поле Фолка» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».

В подмосковных парках прошли специальные областные проекты. Это уникальный фестиваль современного танца «Город танцует в парках», художественным руководителем которого является заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер Егор Дружинин. Фестиваль проходит второй год подряд и уже успел завоевать популярность у жителей и гостей Подмосковья, а также у танцевального сообщества региона. Проект в этом году прошел на территории 30 городских округов, в них приняли участие 297 танцевальных коллективов из 55 муниципалитетов Московской области. Концерты второго сезона фестиваля собрали 93 тысячи зрителей.

Также в парке «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о., с успехом прошел первый фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». В рамках фестиваля была организована ярмарка изделий ручной работы, концерт фольклорной музыки, мастер-классы, специальная детская программа. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнерами фестиваля выступили Жостовская фабрика, Объединение «Гжель» и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. На фестивале побывали более 3 тысяч гостей.

В парках Подмосковья регулярно проходят мероприятия физкультурно-спортивной направленности, творческие и культурно-просветительские проекты, а также развлекательные мероприятия. В летнем сезоне 2024 года было проведено свыше 24 тысяч таких мероприятий. Отдельное место в работе парков занимают общеобластные проекты — мероприятия, объединенные общей темой и проводимые в определенные даты. В течение лета состоялись 9 таких проектов. Среди них «Город профессий», «День России», «Семья. Лето. Парк», фестиваль «Это молодежь», «Парк знаний» и другие. В общей сложности общеобластные мероприятия посетили 655 тысяч жителей и гостей Подмосковья.

На территориях муниципалитетов стали традиционными ежегодные праздники, отражающие культуру и традиции Московской области. Это такие праздники как «Пушкинский праздник в Захарове» в Одинцовском г. о., «Фарфоровый фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском г. о., «День Гжели» в Раменском г. о., «Пушкинский театральный фестиваль» в Пушкинском г. о., «Фестиваль русской культуры» в г. о. Щелково и другие. Всего на территории городских округов Подмосковья в летнем сезоне этого года состоялись 52 таких уникальных события.

На территории Московской области работают 887 домов культуры. Их коллективы приняли активное участие в программе «Лето в Подмосковье». Там состоялось более 2,5 тысяч тематических мероприятий, концертных программ, фестивалей народного творчества. Работали творческие лагеря и лаборатории для детей. Количество участников мероприятий, проводимых подмосковными домами культуры, превысило 200 тысяч человек.

В 921 библиотеке Подмосковья в летний период прошло более 1,5 тысяч мероприятий, которые посетили около 120 тысяч человек. Яркими событиями стали литературные фестивали, творческие и интеллектуальные марафоны, турниры по шашкам и шахматам. Также на территории Московской области была организована работа летних читальных залов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.