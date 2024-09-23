В регионах объявили конкурс по созданию филиалов национального центра «Россия»

Национальный центр «Россия» объявил о конкурсе в регионах по созданию филиалов. Отбор проектов проведут в два этапа, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

На первом этапе регионы представят проекты по созданию филиалов. На площадках должны быть пространства для экспозиций, залы для проведения мероприятий, гастрономическая территория, универмаг и детская зона.

Регионы, которые пройдут во второй этап, представят проекты оргкомитету центра «Россия». В регионах-победителях филиалы будут созданы в первую очередь.

Национальный центр «Россия» 1 июля 2024 года распорядился создать глава государства Владимир Путин. С его помощью будут продемонстрированы достижения страны, укреплена национальная идентичность, будут развиваться профессиональные навыки среди молодежи, а также сохранено наследие выставки-форума «Россия».

Указ о создании оргкомитета центра был подписан 6 сентября. В должности руководителя утвердили первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Орган будет обеспечивать взаимодействие центра и власти и утверждать план мероприятий.

Выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Достижения страны, собранные на одной площадке, осмотрели более 18,5 млн гостей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест в мире.