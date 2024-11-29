В Раменском состоится IV Всероссийский конкурс-фестиваль «Серебряный аист»

8 декабря пройдет IV Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического, вокально-инструментального и сценического мастерства «Серебряный аист» во Дворце культуры «Победа» Раменского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самые яркие номера от талантливых артистов различных жанров и направлений ожидают зрителей. Участниками станут творческие коллективы и ансамбли, солисты и вокалисты всех возрастов. Номинации, представленные на конкурсе: хореография, вокал, инструментальное мастерство, художественное слово, театральное творчество. Определять победителей будет профессиональное жюри.

Целью конкурса является популяризация и поддержка традиционного народного направления художественного творчества, а также стимулирование развития творческой деятельности среди различных возрастных групп. Заявки на участие принимаются до 2 декабря 2024 года по электронной почте info@серебряныйаист.рф, на сайте или по телефону: +7 (909) 926-09-11.

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