В Раменском прошел областной фестиваль российской керамики «Синница»

В поселке Электроизолятор Раменского округа успешно состоялся ежегодный фестиваль керамики «Синница», посвященный гжельскому промыслу — одному из старейших русских народных художественных ремесел. Мероприятие прошло также и на территории предприятия «Объединение «Гжель» и было приурочено ко Дню народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Культурная программа фестиваля включала обширную выставку работ мастеров объединения Московского Союза художников, ярмарку-выставку изделий ремесленников из различных регионов России и зарубежья. Особой популярностью пользовалась музейная экспозиция «Гжель в годы войны», приуроченная к 80-летию Великой Победы.

Образовательная часть программы представила серию мастер-классов по росписи, лепке и гончарному искусству. Состоялся чемпионат по гончарному искусству, определивший лучших мастеров. Детский конкурс «Синница — Дети» наградил победителей ценными призами.

Развлекательная программа включила показ детской одежды от бренда Polusha, показательные выступления гончаров за работой на круге, впечатляющее огненное шоу обжига керамики по технологии «раку» и хороводные старинные игры.

Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечили оркестр Федеральной таможенной службы, джазовый коллектив «ЭкстраТайм», вокально-инструментальные ансамбли «Шанс», «Селяне», группа «Живое небо» и кавер-группа «VBAND».

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