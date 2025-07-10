В Раменском пройдет фестиваль «Ромашковое поле»

В Покровском храме села Карпово Раменского муниципального округа 13 июля пройдет VIII православный семейный фестиваль «Ромашковое поле». Праздник посвящен Дню семьи, любви и верности, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль «Ромашковое поле» в Карпово ежегодно объединяет местных жителей для празднования важных духовных ценностей — семьи, любви, патриотизма. В программе — концерты, мастер-классы, выставки, игровые зоны для детей и взрослых.

Среди участников — кавер-группа «TRUBACHI», певицы Полина Елисейская, Валентина Яньшина, Наталья Ломако, солисты ансамбля Росгвардии и проекта «Молодая опера». Выступит также народный хор «Кантилена».

Посетители смогут посетить мастер-классы по изготовлению оловянных солдатиков, старинной росписи, гончарному делу, флористике и другим ремеслам. Откроется ярмарка мастеров с изделиями ручной работы.

Для детей организованы катание на катамаране, батуты, бумажное шоу, игры и конкурсы. Взрослые смогут отведать блюда полевой кухни, домашние напитки.

На территории пройдут благотворительная акция «Белый цветок», акция «Письмо солдату» в поддержку армии. Запланированы экскурсии по храму, хороводы.

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