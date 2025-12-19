В Раменском презентовали поэтический сборник для бойцов специальной военной операции

Презентация сборника стихов и детских рисунков «СВОим от своих», посвященного участникам специальной военной операции, прошла 18 декабря в центральной библиотеке Раменского, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В Раменском состоялась презентация поэтического сборника «СВОим от своих», созданного в поддержку бойцов специальной военной операции. Книга объединяет патриотические стихи местных поэтов и иллюстрации школьников из разных учебных заведений округа. Все работы выполнены с большой любовью и верой в скорую победу.

Мероприятие прошло в центральной библиотеке и собрало авторов стихов и рисунков, представителей ассоциации ветеранов СВО, комитета по образованию, местного отделения партии «Единая Россия», педагогов и других гостей. Заместитель председателя окружного совета депутатов Нина Широкова отметила, что сборник стал результатом совместной работы многих неравнодушных людей и выразила благодарность всем участникам проекта.

Руководитель ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик подчеркнул, что книга станет связующим звеном между нынешними защитниками Родины и будущими поколениями. Главный редактор издательской группы «Круглый стол» Ирина Дмитренко рассказала, что сборник напечатан в удобном для бойцов формате и на износостойкой бумаге.

В сборник вошли произведения 22 поэтов и 22 юных художников. Все они получили авторские экземпляры, а один экземпляр с автографами создателей передан в Раменский историко-художественный музей. Основная часть тиража будет отправлена в зону проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.