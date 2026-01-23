сегодня в 18:49

В Раменском округе школьники представили музыкальный спектакль по сказке Буратино

Власовская школа №13 в Раменском округе провела музыкальный спектакль «Тайна золотого ключика» по мотивам сказки Алексея Толстого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музыкальный спектакль «Тайна золотого ключика» прошел во Власовской школе №13. В постановке участвовали школьники и воспитанники дошкольного отделения учебного заведения.

Постановку подготовила заместитель директора по воспитательной работе и руководитель школы вокала «Артист» Алина Киффа. Она отметила, что это не первый масштабный музыкальный проект в школе.

Директор школы Елена Куликова подчеркнула, что образ Буратино привлекает детей своей добротой и наивностью, а сюжет учит ценить дружбу и веру в добро.

Творческое объединение «Артист» объединяет детей от 5 до 15 лет, которые занимаются танцами, актерским мастерством, вокалом и сценическим движением. В школе также работает коллектив «Поющие мамы», объединяющий родителей юных артистов. Их участие помогает создать гармонию между детскими и взрослыми ролями на сцене.

Дети самостоятельно изготавливали декорации, а часть реквизита предоставили социальные партнеры школы. По словам Алины Киффа, подготовка спектакля стала для участников увлекательным и творческим процессом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.