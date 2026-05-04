В Раменском округе покажут спектакль «Ты мое Воскресение» 8 мая

Премьера спектакля «Ты мое Воскресение» молодежного театра «Синяя птица» пройдет 8 мая в 19:00 в ДК «Быково» в Раменском округе. Постановка создана по рассказу Бориса Васильева «Пятница», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый спектакль готовит молодежный театр «Синяя птица». Постановка основана на рассказе Бориса Васильева «Пятница» и посвящена теме Великой Отечественной войны.

Руководитель театра и режиссер Наталия Вибе отметила, что говорить о войне с современными подростками непросто.

«О войне говорить сложно, особенно с сегодняшним поколением подростков и молодых людей. Они выросли на масштабных кинопроектах и компьютерной графике. А рассказ Бориса Васильева очень простой и близкий. В нем нет героев, зато есть живые люди, которые не гнались за орденами и славой, а просто победили в войне в 20–25 лет», — рассказала Наталия Вибе.

По ее словам, современным молодым людям трудно воспринимать события тех лет, поскольку для них участники войны — это фотографии в альбоме.

«Спектакль именно о них — таких же, как сегодняшние 20-летние. Мы живем не только за себя, но и за них, поэтому и ответственность выше», — добавила режиссер.

Она подчеркнула, что в постановке нет сложных сцен и излишней драматизации. В центре внимания — мечты героев и связь поколений.

Вход на спектакль свободный по предварительной регистрации. Подробности опубликованы в группе театра во «ВКонтакте». Второй показ состоится 24 мая в ДК «Спартак» — филиале ДК «Победа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.