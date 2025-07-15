В Раменском городском парке пройдет «Ночь в парке»

19 июля в Раменском городском парке состоится яркое летнее событие «Ночь в парке». С 17:00 до 23:30 гостей ждут фестиваль красок, творческие мастер-классы, детская анимационная программа, танцевальная площадка и вечерний кинопоказ под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Летний фестиваль «Ночь в парке» обещает стать одним из самых ярких событий этого лета в Раменском. Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на гостей всех возрастов.

В 17:00 на площади Лира стартует фестиваль красок «7 Красок» с диджеем. Параллельно с 17:00 до 20:00 в Амфитеатре будет работать образовательная площадка «Познавай» от Инженерного центра «Первопроходец». 6+

Для юных гостей с 18:00 до 19:00 на Детской велотрассе пройдет анимационная программа «Засветись!». Любители творчества смогут посетить мастер-классы по гжельской росписи от Раменского музея (регистрация на первый поток по ссылке, на второй поток в 18.30 - тут) и изготовлению ловцов снов (также нужна регистрация). 6+

С 19:00 до 20:00 в Творческой мастерской пройдет мастер-класс «Палитра творчества» от Sweets&Joys. А с 20:30 до 21:30 на площади Лира всех ждет интерактивная танцевальная площадка «Just Dance». 6+

Завершится программа в 21:40 вечерним кинопоказом фильма «Мистер Нокаут» (12+) на площади Лира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.