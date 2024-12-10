В Раменском 15 декабря пройдет фестиваль творчества и рукоделия

15 декабря в Раменском городском парке пройдет два мероприятия. У посетителей будет возможность окунуться в новогоднюю атмосферу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предновогодняя ярмарка «Время подарков» будет проходить с 14:00 до 17:00. На ней будут представлены изделия ручной работы. Гости смогут выбрать уникальные подарки для своих близких. С 14:00 до 15:00 здесь же будет проходить творческий мастер-класс от партнеров. Возрастное ограничение: 6+

На площадке Лира в 15:00 стартует детская анимационная программа «Забавы Деда Мороза», а в 15:45 концертная программа «Музыкальный вернисаж». Мероприятия пройдет одно за другим.

В резиденции Деда Мороза на детской велотрассе развернется сразу несколько мастер-классов, которые тоже будут проходить один за другим. В 12:00 начнется творческий мастер-класс по созданию ватной игрушки (6+), в 13:00 и в 14:00 — мастер-классы от партнеров (6+). А вечером, в 16:00 гости парка смогут встретиться с Дедушкой Морозом. Мероприятие называется «Волшебные стихи у елки».

С 15:00 до 19:00 в резиденции Деда Мороза будет открыта зона теплого очага, где гости смогут приятно провести время и отдохнуть. А для любителей истории с 18:00 до 19:00 пройдет лекция «История новогодних игрушек».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.