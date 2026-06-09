В Подольске студия «Подольчане» отметила 10-летие концертом

Юбилейный отчетный концерт хореографической студии «Подольчане» прошел 7 июня во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Коллектив отметил 10-летие большой программой из 18 номеров, объединившей народные и современные постановки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студия «Подольчане» была основана в 2015 году. Ее руководитель Андрей Попов рассказал, что первыми воспитанниками стали ученики мужского класса, а известность коллективу принесли яркие мужские пляски. Позже к занятиям присоединились девочки, и сегодня в студии под руководством трех педагогов занимаются около 120 детей от 6 до 18 лет. Вместе с Андреем Поповым работают руководители женских классов Анастасия Самсонова и Ольга Боболева.

В юбилейную программу вошли как полюбившиеся зрителям номера, так и премьеры. На сцене представили русские народные и казачьи танцы, татарские и кавказские постановки, а также аргентинские и другие национальные композиции.

«Программа юбилейного концерта — это результат долгой работы педагогов и детей. Преобладает, конечно, русский характер, но мы любим и изучаем танцы разных народов», — отметил Андрей Попов.

По итогам вечера коллектив получил громкие аплодисменты переполненного зала. За десять лет студия стала для сотен воспитанников не только творческой площадкой, но и школой народной культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.