В Подольске состоится творческое занятие «Пленэр для всех» 28 июня

28 июня в 15:30 МБУК «СДК «Романцево» и студия изобразительного искусства «Мольберт» г. о. Подольск приглашают всех желающих на открытое занятие «Пленэр для всех», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый желающий, независимо от возраста и умения рисовать, может попробовать свои силы в летних пленэрах. Участники смогут проявить свои художественные способности, пообщаться с творческими людьми, перенять опыт профессиональных художников и просто порисовать для удовольствия.

Проводит занятия член творческого союза художников России, член Международной федерации художников, педагог высшей категории Марина Нис. Материалы и все необходимое для пленэра предоставят на месте, с участников потребуется только желание творить и хорошее настроение.

Занятие состоится по адресу: Московская область, г. о. Подольск, пос. радиоцентра Романцево, д. 10. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.