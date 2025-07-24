В Подольске с лета 500 человек посетили площадку библиотек в парке Талалихина

В Подольске площадку для чтения книг на свежем воздухе в парке имени Виктора Талалихина с начала лета порядка 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадки летнего чтения «Библиотека без границ» проводят сотрудники Центральной детской библиотеки каждую среду с 12:00 до 14:00 в Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина.

«Посидеть на скамейке с книгой под сенью деревьев — это прекрасная возможность отвлечься от электронных гаджетов, компьютерных игр и тревожных новостей», — сказала заведующая Центральной детской библиотекой Любовь Михальцова.

Библиотека предлагает также в своем помещении принять участие в интерактивных программах, квестах, подвижных играх, мастер-классах. Можно поиграть в настольные игры на мероприятии «Игротайм» с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00. А также поучаствовать в мастер-классе «Затеи и идеи» по пятницам с 14:00 до 15:00.

Мероприятия будут проходить все лето. Центральная детская библиотека находится в Подольске на Революционном проспекте, 32/34.

В регионе действует портал «Библиотеки Подмосковья», где можно ознакомиться с услугами учреждений и книжным фондом.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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