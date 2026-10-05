В Подольске провели концерт к 245-летию округа

Праздничный концерт «Славься, любимый Подольск!» состоялся 3 октября во Дворце молодежи и собрал более 500 зрителей. Программу посвятили 245-летию со дня основания округа и образования Подольского уезда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зрителями концерта стали горожане и военнослужащие Центрального архива министерства обороны РФ. Депутат совета депутатов городского округа Подольск Оксана Прусенок выступила с приветственным словом и поздравила гостей с памятной датой.

На сцену вышли девять творческих объединений Дворца молодежи: SportDance, «ЮлиОн», «Экситон», Energy M, «Русское раздолье», «Резонансики», «Высокая нота», а также театральные мастерские «Крылья» и «Корифеи».

Программу открыл «Подольский вальс». Артисты исполнили народные и эстрадные композиции «Матушка-земля», «Гляжу в озера синие», «Россия — это мы», детские песни о родном крае и представили патриотические хореографические зарисовки. Воспитанники театральных студий прочитали авторские произведения, посвященные округу.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.