В Подольске открылась выставка «В искусстве – жизнь!»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольском выставочном зале 13 декабря торжественно открылась выставка-ретроспектива произведений изобразительного искусства «В искусстве – жизнь!». Экспозиция приурочена к 95-летию Дома культуры имени Лепсе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На выставке представлено 381 произведение в графике, живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. Авторами работ стали около 50 учащихся народного коллектива «Изостудия», который на протяжении 78 лет действует при доме культуры имени Лепсе.
Народная изостудия была основана в 1947 году членом Союза художников СССР Виктором Лашиным. Более 30 лет студию возглавляет заслуженный работник культуры Московской области Вера Кочеткова.
Посетители смогут увидеть городские пейзажи, натюрморты, портреты и тематические картины, выполненные в разнообразных техниках. Выставка продлится до 11 января 2026 года. Вход на выставку бесплатный для всех желающих в возрасте 0+.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.