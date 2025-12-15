В Подольске открылась выставка «В искусстве – жизнь!»

На выставке представлено 381 произведение в графике, живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. Авторами работ стали около 50 учащихся народного коллектива «Изостудия», который на протяжении 78 лет действует при доме культуры имени Лепсе.

Народная изостудия была основана в 1947 году членом Союза художников СССР Виктором Лашиным. Более 30 лет студию возглавляет заслуженный работник культуры Московской области Вера Кочеткова.

Посетители смогут увидеть городские пейзажи, натюрморты, портреты и тематические картины, выполненные в разнообразных техниках. Выставка продлится до 11 января 2026 года. Вход на выставку бесплатный для всех желающих в возрасте 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.