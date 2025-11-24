В Подольске открылась художественная выставка «Русская душа в красках»

В Подольском выставочном зале 22 ноября торжественное открылась Всероссийская художественная выставка «Русская душа в красках» союза художников России. На ней представлено 130 работ 46 художников, в том числе около 15 произведений подольских авторов. Открытие получилось масштабным и объединило живопись, музыку и танец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На этих картинах есть и просторы нашей страны, и грусть, и радость жизни. Русская душа смотрит на нас с этих полотен. Здесь представлена картина „Весна идет“ с парящей над землей молодой девушкой в голубом платье. С ее рук летят лепестки и оставляют за собой след на тюльпанном поле. Это образ русской весны, оживления природы и радости новых начинаний. Он дарит зрителю легкость и надежду, напоминает о вечном цикле обновления природы и возрождении жизни каждую весну», — сказал куратор выставки подольская художница Лидия Казимир.

На концерте выступили ученики школы бального танца «Премьера». Особым гостем стала певица Надежда Ермакова, чей голос многие знают по передачам на радио и кинолентам. Она исполнила песни «Миллион алых роз», «Осень», «Позвони мне, позвони».

Большую помощь в организации выставки оказала президент творческого союза «Искусство без границ» Елена Морозова.

Выставка будет работать до 14 декабря.

