В подмосковном театре завершилась режиссерская лаборатория «Любимая пьеса»

С 15 по 21 сентября, молодые режиссеры работали с труппой над новыми постановками. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для участия в творческом эксперименте художественный руководитель театра Михаил Николаевич Чумаченко пригласил Екатерину Дмитриеву, Александра Трясина, Павла Кравец, Артема Сухорукова и Антона Понаровского. Труппу театра разбили на пять творческих групп.

Пять режиссеров представили свои уникальные постановки, и каждый спектакль раскрывал актерский талант с новой, неожиданной стороны. В основном показы творческой лаборатории были закрыты для широкой аудитории.

Только две постановки для зрителей были продемонстрированы в рамках лаборатории: «Человек маленький» по мотивам рассказа К. Булычева «О страхе», режиссер — Артем Сухоруков, и «Мертвые души» Н. Гоголя от режиссера Екатерины Дмитриевой. По одному билету можно было посетить два спектакля. Зрители увидели классические произведения в новых постановках.

Творческий эксперимент удался — театр получил большое количество положительных отзывов от зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.