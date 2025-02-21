В подмосковном парке прошел День богатыря

В честь Дня богатыря для активистов «Движения Первых» МОУ «СОШ № 2» в усадьбе Кривякино прошла интерактивная программа «Былинные герои». Ребята отправились в мир русских былин и сказаний, чтобы ближе познакомиться с одним из самых знаменитых богатырей — Добрыней Никитичем, сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

Участники программы посмотрели короткометражный фильм из серии «Земля героев» от телеканала «Культура», рассказывающий о подвигах легендарного героя, ознакомились с экспозицией предметов, связанных с былинными и сказочными персонажами, выполненных из современных материалов, а также смогли увидеть коллекцию копий настоящих доспехов, оружия и военного снаряжения.

Участникам представилась редкая возможность не только изучить, но и подержать в руках настоящие исторические артефакты, примерить на себя элементы средневековой амуниции и сделать памятные фотографии с любимыми экспонатами.

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