В подмосковной Лобне покажут спектакли из Китая и Северной Македонии

На фестивале «Русская классика» в Лобне покажут спектакли из Китая и Кыргызстана

Жителям подмосковной Лобни в рамках Международного театрального фестиваля предстоит увидеть спектакли в том числе из Китая и Северной Македонии, всего в афише мероприятия представлено 17 постановок.

В театре «Каменная сцена» состоялось открытие профессионального блока XXVIII Международного театрального фестиваля, который посвятили 225-летию поэта Александра Пушкина. В этом году в афише фестиваля 17 спектаклей из разных стран: России, Ирана, Северной Македонии, Китая, Кыргызстана и США.

Зрителям покажут постановки по работам Владимира Маяковского, Александра Пушкина, Антона Чехова и Федора Достоевского, а также других знаменитых авторов русской классической литературы.

«Мы находимся на очень интересном историческом перепутье. И социально, и эстетически. Сейчас от старого театра 60-80-х годов никого не осталось. Только складывается театр новой исторической эпохи. Наше дело наблюдать, что от него ждать, быть внимательными и готовыми принимать это. И в том новом, что появляется, искать связи с прошлым, чтобы сохранить то, что было прекрасным», — отметила член жюри, театральный критик, член Союза театральных деятелей РФ Анна Кузнецова.

Глава Лобни Анна Кротова поздравила гостей и артистов с открытием профессионального блока в театре «Каменная сцена».

«Наш фестиваль «Русская классика» знают во всей стране. Да и во всем мире, в этот раз у нас очень много международных гостей. Спектакль — это прежде всего эмоции, пусть они будут яркими и запоминающимися. Может быть, кого-то тронет до слез, до мурашек. Желаю каждому коллективу завоевать сердца зрителей», — пожелала Кротова.

Профессиональный блок фестиваля продлится до 28 мая, на мероприятии действует возрастное ограничение — 16+. Церемония закрытия запланирована на 29 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.