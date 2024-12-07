сегодня в 11:30

В подмосковной галерее им Коробкова проходит юбилейная выставка живописи

В галерее им. Владимира Коробкова городского округа Лобня проходит выставка живописи, графики и скульптуры, посвященная 20-летию площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции под названием «Культурное наследие» представлены работы из фонда галереи, а также работы приглашенных авторов.

По словам организаторов, эта выставка — уникальная возможность для жителей и гостей города ознакомиться с произведениями искусства, которые отражают богатство и разнообразие культурного наследия региона.

Выставка продлится по 15 декабря 2024 года.

Открытие Художественной галереи состоялось в Лобне 29 октября 2004 года. Ее основатель Владимир Коробков первым предложил собрать вместе творческих людей города и предоставить им единую площадку для презентации работ.

Художественная галерея находится по адресу: улица Ленина, 16, работает в выходные дни с 12:00 до 19:00. Телефон для справок: 8 (495) 577-26-46.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.