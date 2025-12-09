В Подмосковье завершился первый этап международного конкурса чтецких работ Чехова

Закончился первый этап Международного конкурса чтецких работ имени Антона Павловича Чехова, который проходил в онлайн-формате. Авторитетное жюри под председательством заслуженного артиста России Юрия Ивановича Голышева отсмотрело 78 заявок, поступивших от молодых актеров и старшекурсников ведущих театральных ВУЗов страны и зарубежья. Во второй этап конкурса чтецких работ проходят 30 участников, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ежегодно для конкурса определяется дополнительный автор, в 2026 году, в честь 200-летия со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, темой конкурса станет «Чехов и Салтыков-Щедрин».

27 и 28 января 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоится следующий этап конкурса чтецких работ, который пройдет в формате очных прослушиваний участников. Конкурсантам предстоит посоревноваться в непростом виде исполнительского мастерства — «художественное слово». Ребята будут выступать с рассказами Чехова и Салтыкова-Щедрина.

Подробная информация с полным списком участников очных прослушиваний размещена на сайте музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».

