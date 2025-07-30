В Подмосковье завершился отбор заявок на участие в фестивале «Маги в парках»

Завершился отбор заявок на участие в I фестивале иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Результаты конкурсного отбора опубликованы на сайте магивпарках.рф . Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы отсмотрели все поступившие заявки, которые нам прислали начинающие и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья. Уже сегодня на сайте фестиваля будут опубликованы результаты отбора. В финал прошли 42 заявки, среди которых как солисты, так и коллективы иллюзионистов. С нетерпением ждем встречи с участниками и зрителями на фестивале», — поделились художественные руководители фестиваля «Маги в парках» братья Сафроновы.

С 23 августа по 21 сентября начинающие и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья поборются за звание лучших. Они покажут номера в одном из трех жанров: «Микромагия» (ручные фокусы с картами, денежными купюрами и монетами, веревками, платками и пр.), «Сценическая магия» (фокусы с небольшим сценическим реквизитом: кольцами, голубями и пр.) и «Иллюзионы» (трюки с большими иллюзионными аппаратами).

Завершится проект большим гала-концертом 21 сентября. Победители фестиваля получат возможность выступить в шоу братьев Сафроновых. Также в рамках программы в гала-концерте примут участие известнейшие иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.