В Подмосковье выбрали победителей конкурса «Голоса Победы»

Очный этап национального музыкально-патриотического конкурса «Голоса Победы. Регионы» прошел 25 февраля в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Победителями стали Игорь Нарижний из Балашихи и Ева Гаврилова из Люберец, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсе приняли участие дети участников специальной военной операции, дети Донбасса и дети гуманитарной миссии, проживающие в Подмосковье. Они выступили на большой сцене и представили свои вокальные номера.

Вместе с полуфиналистами выступили Руслан Алехно, Яна Вайновская, Александр Степанов (ST), Денис Клявер, Юлия Гаврилова и группа «Голоса Победы». В ее состав входят финалисты проекта — дети участников СВО, дети Донбасса и гуманитарной миссии из разных регионов страны.

По итогам фестиваля-конкурса победителем стал Игорь Нарижний из Балашихи с песней «Смуглянка». Дополнительное призовое место присудили Еве Гавриловой из Люберец, исполнившей «Синий платочек». В мае они представят Московскую область на IV гала-концерте «Голоса Победы» и выступят вместе со звездами российской эстрады.

«Фестиваль «Голоса Победы» — это хорошая возможность поддержать детей, участников СВО, детей Донбасса, детей гуманитарной миссии в их таланте», — отметили в министерстве.

Конкурс прошел при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.