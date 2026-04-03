В Подмосковье вручили премии Рождественского и Пришвина

Церемония награждения лауреатов главных литературных премий Московской области прошла 2 апреля в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве. Победителей конкурса 2025 года отметили в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Награды писателям и поэтам вручили директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко, поэт, публицист и секретарь Союза писателей России Игорь Витюк, а также председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов.

Лауреатами поэтической премии имени Роберта Рождественского стали Оксана Москаленко из г.о. Пушкинский с книгой «Огненный щит» в номинации «Зрелое перо» и Наталия Силаева из г.о. Серпухов с книгой «Победа за нами!» в номинации «Поэтический дебют».

Премию имени М.М. Пришвина получили Александра Авраменко из Одинцовского г.о. за двухтомник «Летопись Покровского храма и села Перхушково» в номинации «Краеведческо-публицистические произведения» и Михаил Булгаков из г.о. Пушкинский за книгу «Северные истории» в номинации «Художественные произведения».

Почетные грамоты также вручили руководителям литературных объединений городских округов Ленинский, Красногорск, Кашира и Балашиха. Для гостей выступил струнный квартет имени А.А. Алябьева Московской областной филармонии.

В 2025 году на соискание премий поступило более 100 заявок от авторов, проживающих в Подмосковье: 57 — на премию имени Роберта Рождественского и 45 — на премию имени Михаила Пришвина. Наибольшую активность проявили литературные объединения Ленинского, Каширы, Красногорска и Балашихи.

Премия имени Роберта Рождественского присуждается за поэтические произведения, получившие общественное признание и посвященные героической истории страны и любви к России и Подмосковью. Премия имени М.М. Пришвина отмечает авторов, пишущих о родном крае.

