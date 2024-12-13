В Подмосковье уже завтра начнут свою работу «МастЕРские Деда Мороза»

В преддверии Нового года с 14 декабря «Единая Россия» запускает «МастЕРские Деда Мороза» на базе местных общественных приемных, а также в холлах крупных торгово-развлекательных центров, передает пресс-служба партии.

По инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в регионе в декабре будут работать «МастЕРские Деда Мороза», где дети в возрасте от 5 до 12 лет создадут своими руками ёлочные украшения и новогодние сувениры. Помогать ребятам будут волонтёры и партактив местных отделений вместе совместно с депутатами, «Молодой Гвардией Единой России» и сторонниками.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, все это организовано для того, чтобы ребята могли провестипредпраздничные дни весело и увлекательно в атмосфере доброты и заботы.

«В этой масштабной новогодней акции принимают участие дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети из семей военнослужащих, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции, и новых регионов. „МастЕРские Деда Мороза“ работают с 2022 года и приносят радость не только ребятам, но и их родителям. Это и предновогодний совместный семейный досуг, и возможность решить общественно значимые вопросы — депутаты разных уровней и члены местных политсоветов „Единой России“ ответят на вопросы родителей и примут их обращения», — сказал Перепелицын.

Так, 14 и 15 декабря «мастерские» будут работать на базе местных общественных приемных в 53 муниципалитетах Подмосковья. С 21 декабря они начнут свою работу в холлах крупных торгово-развлекательных центров региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.