В Подмосковье установлены зоны охраны Церкви Преображения Господня

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Постановлением правительства Московской области от 19 сентября 2024 года установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Преображения Господня, 1731 года», расположенного по адресу: Московская область, г. о. Клин, д. Борозда, д. 38А. Об этом сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия.

Обоснованием для установления границ зон охраны объекта стали результаты проведенных специалистами ГАУ «Институт Генплана Москвы» историко-архивных изысканий, анализа современной градостроительной ситуации, а также натурных исследований, включающих построение бассейна видимости объекта и выявление основных, наиболее значимых трасс восприятия и секторов обзора панорам церкви и ее окрестностей.

В охранную зону включены территории, непосредственно примыкающие к объекту, исторически связанные с ним и сохраняющие оптимальные условия его визуального восприятия.

В зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности включены прилегающие территории деревни Борозда, находящиеся в зоне композиционного влияния объекта.

В зону охраняемого природного ландшафта включен участок сохранившегося исторического ландшафта к югу от жилой зоны деревни Борозда и объекта в бассейне реки Сестры, а также территория, включающая естественные овраги и растительность, реку с запрудами, Жуковский ручей и остатки Екатерининского канала середины XIX в.

Границы зон охраны позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.