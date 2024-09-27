В Подмосковье установлены зоны охраны Церкви Преображения Господня
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Постановлением правительства Московской области от 19 сентября 2024 года установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Преображения Господня, 1731 года», расположенного по адресу: Московская область, г. о. Клин, д. Борозда, д. 38А. Об этом сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия.
Обоснованием для установления границ зон охраны объекта стали результаты проведенных специалистами ГАУ «Институт Генплана Москвы» историко-архивных изысканий, анализа современной градостроительной ситуации, а также натурных исследований, включающих построение бассейна видимости объекта и выявление основных, наиболее значимых трасс восприятия и секторов обзора панорам церкви и ее окрестностей.
В охранную зону включены территории, непосредственно примыкающие к объекту, исторически связанные с ним и сохраняющие оптимальные условия его визуального восприятия.
В зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности включены прилегающие территории деревни Борозда, находящиеся в зоне композиционного влияния объекта.
В зону охраняемого природного ландшафта включен участок сохранившегося исторического ландшафта к югу от жилой зоны деревни Борозда и объекта в бассейне реки Сестры, а также территория, включающая естественные овраги и растительность, реку с запрудами, Жуковский ручей и остатки Екатерининского канала середины XIX в.
Границы зон охраны позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.