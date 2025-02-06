В Подмосковье стартует выставка «Посвящение. Родному промыслу Федоскино…»

На выставке будут представлены работы содружества художников Виктории Синельниковой, Натальи Орловой, Анны Талеевой, Светланы Потаповой и Елены Новожиловой, выпускников Федоскинского художественного училища миниатюрной живописи, расположенного в селе Федоскино Московской области. Посетители увидят ювелирные изделия, акварельные зарисовки, оригинальную графику и станковую живопись.

У художников объединения «Киноварь» свой индивидуальный художественный почерк и творческий путь. Они предлагают новые решения ювелирного облика живописной миниатюры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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