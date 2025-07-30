В Подмосковье стартует новый музыкальный сезон в музее-заповеднике Чайковского

2 сентября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского, г. о. Клин, открывается новый концертный сезон. Его начало ознаменуется грандиозным «парадом оркестров», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

2 сентября на сцене Музея-заповедника П. И. Чайковского выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова — один из старейших симфонических коллективов страны. За дирижерским пультом — лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Иван Никифорчин. Сольную партию на фортепиано исполнит Филипп Руденко. В программе концерта прозвучат произведения С. Рахманинова: «Юношеская симфония» и Концерт для фортепиано с оркестром № 1, а также Симфония № 5 П. Чайковского.

7 сентября, в день празднования своего 35-летия, Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского представит Шанхайский филармонический оркестр, который выступит на дневном концерте в Концертном зале музея-заповедника. В этот же день в камерном зале музея можно услышать лауреатов международных конкурсов, музыкантов сообщества NordArtMusic с программой «Любимые мелодии опер и балетов».

13 сентября на сцену музея-заповедника выйдет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, который в этом году отмечает свое 95-летие. Художественный руководитель оркестра — народный артист СССР Владимир Федосеев, главный дирижер оркестра — Арсентий Ткаченко. В программе концерта прозвучат «Меланхолическая серенада», «Вальс-скерцо для скрипки с оркестром», «Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром», «Серенада для струнного оркестра» П. Чайковского и «Канцона для кларнета и струнных» С. Танеева.

27 сентября к празднику музыки в Клину присоединится Государственная академическая симфоническая капелла России, художественным руководителем и главным дирижером которой является народный артист России, лауреат государственных премий Валерий Полянский. Коллектив, в котором свыше 200 участников — хор, оркестр и солисты-вокалисты, представит программу, посвященную 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского. В этот вечер прозвучат «Серенада для струнного оркестра» П. Чайковского и «Литургия Св. Иоанна Златоуста» С. Рахманинова.

Подробная информация и билеты на сайте Музея-заповедника П. И. Чайковского.

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